Собрание музея-заповедника «Александровская слобода» пополнилось новым предметом, который в самое ближайшее время станет постоянным экспонатом на одной из тематических экспозиций. ..

Собрание музея-заповедника «Александровская слобода» пополнилось новым предметом, который в самое ближайшее время станет постоянным экспонатом на одной из тематических экспозиций. Поступление актуальное: бюстовое изображение «Петр I. 350 лет» (таково его название) приобретено музеем как раз в отмечаемый ныне год первого российского императора. (Автор скульптуры – Юрий Павлович Хмелевской, наш земляк и, можно сказать, потомственный друг «Александровской слободы»).Создавая свое произведение, автор в качестве аналогов использовал прижизненное изображение Петра I, портрет кисти К. Моора 1717 г., времени пребывания царя в Гааге. Известно, что работа эта очень понравилась Петру. Автор скульптуры прекрасно владеет пластической техникой. С ювелирной точностью выполнены все детали портрета: взгляд императора, волевой подбородок, прямая щеточка усов, сведенные брови - в облике явно просматриваются озабоченность и «ноша государя». Император одет в кафтан мундира Преображенского полка, который украшает Андреевская лента через плечо. Все просто, но этот аскетизм максимально оттеняет его великие деяния и роль в истории России. Сотрудники музея уверены, что появление нового предмета в экспозиции, посвященной пребыванию молодого царя в Александровской слободе, усилит визуализацию, образность и эмоциональное восприятие выставки.По крайней мере, произведения Ю.П.Хмелевского всегда вызывают заинтересованность посетителей. И не случайно: автор - член Союза художников РФ с 1975 г., «Заслуженный художник Российской Федерации», отмеченный за свое творчество множеством наград и премий. Его работы представлены во многих музеях, галереях и частных собраниях России.