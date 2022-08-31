Ограничения предусмотрены региональным законом, принятым в 2014 году.

Во Владимирской области 1 сентября будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения предусмотрены региональным законом, принятом в 2014 году.Запрет не распространяется на заведения общепита. Для остальных точек реализация спиртного будет табуирована с 21:00 31 августа до 9:00 2 сентября.Кроме Дня знаний, горячительные напитки нельзя отпускать клиентам в День семьи, любви и верности.Добавим, что зачастую запреты исполняются лишь частично. Большинство владимирских «наливаек» и снэкбаров делают кассу невзирая на законодательство.