В Москве много вторичных квартир, которые никто не хочет покупать по ряду причин.

В Москве много вторичных квартир, которые никто не хочет покупать по ряду причин.С начала 2022 года рынок вторичной недвижимости в Москве захлестнула ценовая лихорадка. В последнее время на квартиры снизились цены, а также спрос. При этом количество объявлений о продаже квартир только растет. Эксперты по недвижимости уверяют – сейчас покупатель находится в вольготном положении и может выбирать то, что ему действительно понравится. Были бы деньги.Риелторы рассказали, какие квартиры в Москве тяжелее всего продать. На это влияет ряд факторов. Однако ситуация не критична, если собственник в силах кое-что изменить.Основной аспект неликвидности для таких проблемных квартир – это переоценка стоимости жилья. Многие собственники в надежде повышения цен хотят выручить большую сумму с продажи квартиры, но только зря теряют время. Стоимость квартир снижается уже три месяца подряд, отмечают эксперты. В августе собственникам переоцененных квартир приходилось уступать покупателю 15–20% от изначальной суммы.Также плохо продаются квартиры в старых домах, с неудобными планировками. Плохо идут с молотка и многокомнатные квартиры. Непопулярны у покупателей и квартиры в дореволюционных домах.Немаловажную роль играют при продаже этаж и наличие козырька подъезда вблизи квартиры. Квартиры на первом и последнем этажах будут продаваться труднее.