Курьера телефонных мошенников, скрывшегося после совершения преступлений в Ростовской области,...
Курьера телефонных мошенников, скрывшегося после совершения преступлений в Ростовской области, задержали оперативники из Владимира
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Владимиру в результате оперативных мероприятий задержали 21-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении в июле текущего года мошенничества в отношении 71-летней и 87-летнего жителей города Владимира.
Молодой человек, выполнявший роль курьера в преступной мошеннической схеме, приезжал к потерпевшим, которым накануне поступал звонок о якобы совершенном по вине их родственников смертельном ДТП, и забирал обозначенную аферистами сумму денег.
В действительности родственники потерпевших граждан не становились участниками каких-либо противоправных действий.
Установлено, что сбережения пенсионеров злоумышленник переводил на банковские счета другим участникам мошеннической схемы, определенный процент от суммы оставляя себе.
Молодой человек дал признательные показания, пояснив, что достоверно знал о том, каким образом были получены эти деньги. Он раскаялся и впоследствии вернул потерпевшим похищенные 300 000 рублей.
В отношении 21-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области