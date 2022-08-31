Курьера телефонных мошенников, скрывшегося после совершения преступлений в Ростовской области,...

Курьера телефонных мошенников, скрывшегося после совершения преступлений в Ростовской области, задержали оперативники из ВладимираСотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Владимиру в результате оперативных мероприятий задержали 21-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении в июле текущего года мошенничества в отношении 71-летней и 87-летнего жителей города Владимира.Молодой человек, выполнявший роль курьера в преступной мошеннической схеме, приезжал к потерпевшим, которым накануне поступал звонок о якобы совершенном по вине их родственников смертельном ДТП, и забирал обозначенную аферистами сумму денег.В действительности родственники потерпевших граждан не становились участниками каких-либо противоправных действий.Установлено, что сбережения пенсионеров злоумышленник переводил на банковские счета другим участникам мошеннической схемы, определенный процент от суммы оставляя себе.Молодой человек дал признательные показания, пояснив, что достоверно знал о том, каким образом были получены эти деньги. Он раскаялся и впоследствии вернул потерпевшим похищенные 300 000 рублей.В отношении 21-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области