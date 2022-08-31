Он стартовал 15 июня и длился 2,5 месяца.

Во Владимире 31 августа завершается купальный сезон. Он стартовал 15 июня и длился 2,5 месяца.В начале лета власти разрешили купание в двух водоёмах: на пруду в Семязино и в озере Глубокое. Места массового отдыха горожан обустраивались всем необходимым, работали спасательные посты.Чиновниками проведено около 1000 профилактических бесед и 252 патрулирования, а также распространено более 2100 памяток о правилах безопасного поведения людей на водных объектах.«В связи с закрытием купального сезона на всех пляжах будет демонтировано оборудование и официально закончено дежурство спасателей», - резюмировали в пресс-службе мэрии.Напомним, за лето 2022 года в регионе утонул 41 человек.