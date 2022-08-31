Нагатино-Садовники развиваются, как и другие районы Москвы.

Нагатино-Садовники развиваются, как и другие районы Москвы.В Москве строятся не только крупные развязки, хорды и рокады, но и дороги районного значения, которые не менее важны. Так, между Варшавским шоссе и Нагатинской набережной появится новая дорога – рядом с домом, строящимся в Нагатино-Садовниках по программе реновации (Нагатинская улица, 1).Техническое задание на строительство двухполосной дороги с тротуарами уже разработано и согласовано. Работы начнутся до конца 2022 года. "При реализации программы реновации в столице строятся не только новые дома, но и необходимая транспортная инфраструктура: новые дороги, развязки, пешеходные переходы, тротуары и велодорожки", – отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.К слову, в Нагатино-Садовниках в рамках программы реновации расселят 22 пятиэтажек. В новостройки переедут около пяти тысяч москвичей. В районе подобрано четыре стартовые площадки. Пока строят один дом, еще три – проектируют.Напомним, программа реновации была утверждена пять лет назад. В новые современные квартиры с улучшенной отделкой переедут около миллиона жителей старых пятиэтажек. Будет расселено в общей сложности 5 175 домов. Для реализации программы в столице подобрано 556 стартовых площадок.Помимо реновации, в Москве реализуется еще одна масштабная программа – "Мой район", цель которой – создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни в 125 районах столицы и 21 поселении Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).Например, в Нагатино-Садовниках по программе "Мой район" благоустроены "Яблоневый сад", перехватывающая парковка на 120 мест (на Варшавском шоссе) и дворовые территории на Нагатинском бульваре и Нагатинской набережной, открыты зона отдыха (на улице Академика Миллионщикова) и отделение социальной реабилитации инвалидов.Помимо этого, в районе реконструированы парк "Садовники", Варшавское и Каширское шоссе, теннисный корт в Каширском проезде, спортплощадка с хоккейной коробкой (Нагатинский бульвар, 12), построены две надземных пешеходных перехода через Варшавское шоссе, один подземный пешеходный переход, многоярусный паркинг почти на 200 машино-мест, новые здания школ.