На сайте Asafov.ru появились проекты бюллетеней, которые включает всех кандидатов, зарегистрированных по избирательным округам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил политолог Александр Асафов.

На сайте Asafov.ru появились проекты бюллетеней, которые включает всех кандидатов, зарегистрированных по избирательным округам. Об этом в своем сообщил политолог Александр Асафов.Ознакомиться с бюллетенем можно по . Он похож на те, которые избиратели получат на участках или при голосовании онлайн."Он позволит избирателям заранее ознакомиться с расположением кандидатов от разных субъектов выдвижения, а также позволит кандидатам скорректировать их усилия в агитации исходя из реального положения дел на округе", – рассказал Асафов.Эксперт отметил, что для повышения электоральной грамотности избирателей в каждом проекте бюллетеня есть дополнительное сообщение о количестве отметок.Число "галочек" не должно превышать количество замещаемых мандатов. В противном случае бюллетень признают недействительным.Политолог считает, что это позволит москвичам тщательнее подготовиться к голосованию и выбрать кандидатов заранее. Это снизит число ошибок в ходе голосования, пояснил Асафов."Изучайте бюллетени, более подробно знакомьтесь с кандидатами, их биографиями, программами и предложениями и избегайте ошибок! Переголосовать – невозможно", – заключил эксперт.Москвичи будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов.Вместе с традиционным форматом состоится дистанционное голосование. 26 августа в столице системы электронного голосования. Москвичи ответили на вопрос "Какие улучшения помогут сделать Ваш район более комфортным?".За ходом тестового голосования следили разработчики. Они проверили корректность работы всех компонентов системы и убедились, что интерфейс и все этапы голосования удобны и понятны пользователям и членам избирательных комиссий.