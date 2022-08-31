Его построят на улице Белоконской.

Во Владимире на строительство рекреационно-спортивного кластера на Белоконской выделили 15 млн рублей. Распределение средств одобрил местный горсовет.Спортивная и детская площадки появятся в районе домов №№ 16 и 18. До конца года подрядчики возведут зону отдыха, футбольное поле 25х15 метров с ограждением и резиновым покрытием, детский городок с резиновым покрытием размером 14х19 м и с набором малых архитектурных форм, а также спортивную площадку 14х19 м на резиновом покрытии с тренажёрами.В мэрии уточнили, что строители смонтируют освещение. Появится велодорожка.В перспективе планируется засыпка расположенного рядом оврага и благоустройство территории.