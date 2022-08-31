Аномальная августовская жара заставила жителей Вязниковского района экономить воду. Существенно...

Аномальная августовская жара заставила жителей Вязниковского района экономить воду. Существенно пересохла Клязьма. Река просто не может дать достаточный для насыщения объём воды.- Я включаю холодную воду - нет, вот так вот холодная вода.Жители Вязников страдают из-за нехватки воды. Перебои в водоснабжении продолжаются уже две недели.Елена Сухарькова, жительница г. Вязники:- По утрам, значит, мы просыпаемся - вроде бы есть вода. Потом, значит, на работу собираемся - тоненькой струйкой пошла холодная. Я, например, в обед прихожу - вообще никакой воды нет. Вечером тоже ни помыться, ни постирать, ни стиральную машинку запустить. Такой возможности нет.С проблемой столкнулись жители микрорайонов Толмачёво, Ефимьево, Дечинский и Первомайский. Люди вынуждены запасаться водой впрок.Анатолий Грушанкин, житель г. Вязники:- То среди дня отключится часа на два, на три. То, значит, с утра. То успеешь только умыться.Главной причиной называют обмеление важной артерии региона. Из-за аномально жаркой погоды уровень воды в Клязьме заметно упал. Снизился он и в колодцах, откуда берут этот жизненно важный ресурс. Здесь нужно пояснить, что из реки вода самотёком сначала поступает в специальный резервуар. И уже оттуда её насосами выкачивают для подачи потребителям. Объёма забираемой из этих колодцев воды недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности города.Александр Гусев, директор МУП "Ресурсы вязниковского района":- Потребности города - 500 кубических метров в час чистой воды. Сейчас мы при данном уровне реки Клязьмы можем забрать с реки только 300 кубических метров воды. Соответственно, очистить её и подать людям в город.Чтобы не оставить часть жителей полностью без воды, на чрезвычайном заседании в администрации района было принято решение снизить интенсивность её подачи потребителям, в ночное время ограничив на 50%.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- Ночью организация набирает воду в резервуар и утром с 6 до 8 начинает её выдавать. В дневное время снизили в этих микрорайонах подачу воды для того, чтобы можно было уже более нормально вечером попользоваться водой.Для подстраховки, в районы города, где наиболее остро стоит проблема с водой, организовали её подвоз и бесплатную раздачу. Такое решение будет действовать до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Разрешить ситуацию может только выпадение существенного объёма осадков в регионе.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.