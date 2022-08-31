Суздальские аграрии в этом году провели эксперимент. В деревне Тарбаево начали выращивать гречиху....

Суздальские аграрии в этом году провели эксперимент. В деревне Тарбаево начали выращивать гречиху. Этой популярной в прошлом культурой занимались многие местные хозяйства, но в 90-е перешли к другим более востребованным видам. О пользе гречихи для сельского хозяйства - в репортаже Максима Калашникова.- Видно урожай, видно как работали пчёлы.Если раньше местные пчеловоды постоянно жаловались на аграриев- насекомые гибли из-за гербицидов, сейчас у них взаимовыгодное сотрудничество. Вместо привычной пшеницы, часть земель в Тарбаево засеяли гречихой. И не прогадали, обеспечив пчеловодов вкусным медом, а себя хорошим урожаем.Максим Молотилов, генеральный директор ООО "Тарбаево":- Попробовали посеять 73 гектара. В данный момент начали уборку. Тонн 30 собрали, продолжаем. Думаю, за день-два управимся. На следующий год раза в три, наверное, больше посадим - это точно.Дело в том, что для возделывания гречихи одного человеческого труда недостаточно. Если посевы не будут опыляться пчёлами - богатым урожаю не быть. Презент в виде трёхлитровой банки гречишного мёда от местных пчеловодов - итог джентльменского сотрудничества, говорит главный агроном хозяйства Владимир БобачЕнко.Владимир Бобаченко, главный агроном ООО "Тарбаево":- Уже на следующий год ведутся диалоги. Какие поля мы засеваем. Потому что, чем ближе гречиха, поле гречихи к пасеке, тем больше будет мёдосбор.Из-за того, что основным условием урожайности гречихи является работа пчёл - использовать химикаты на поле запрещено. Но это и не требуется.Владимир Бобаченко, главный агроном ООО "Тарбаево":- Гречиха - она не требует применения пестицидов от сорняков, от болезней и вредителей. В принципе в нашем регионе её никто не ест. Ни тля, никого насекомых я не видел на ней. Болезнями она тут не болела.Собранный в этом году урожай полностью пойдёт на семена. В будущем в хозяйстве планируют создать полный цикл переработки и выйти со своей гречкой на владимирский рынок. Практикой суздальских аграриев уже заинтересовались в соседних районах и областях.Максим Калашников. Илья Хлудов. Вести-Владимир.