"Газпром" подтвердил остановку прокачки газа по "Северному потоку" на время плановых работ.

Поставка газа по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции (КС) "Портовая", подтвердил "Газпром".Ранее об остановке работы "Северного потока" стало известно из данных оператора магистрали Nord Stream AG и операторов немецких газотранспортных систем (ГТС). Прокачка газа по трубопроводу была остановлена с 04:00 мск, как и анонсировал "Газпром", хотя на сайте Nord Stream AG отображаются небольшие остатки потока газа до 05:00 мск."Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", — сообщила компания в Telegram-канале.Приостановка связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60, которые продлятся трое суток — ориентировочно до 04:00 мск 3 сентября. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые тысячу часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа — это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллионов кубометров в сутки.На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров — рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок."Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.