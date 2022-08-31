Сегодня в районе трёх часов дня на улице Чайковского столкнулись сразу четыре машины. Одна из них...

Сегодня в районе трёх часов дня на улице Чайковского столкнулись сразу четыре машины. Одна из них перевернулась, дорога оказалась заблокированной. К счастью обошлось без жертвКак видно с камер наблюдения, водитель КИА, выезжая со двора на главную дорогу - не уступил дорогу БМВ. От сильного удара корейскую иномарку опрокинуло на крышу. Досталось и двум припаркованным автомобилям. Пострадавшим, а это оба водителя и два пассажира БМВ, потребовалась медицинская помощь, их увезли в больницу, сообщают в региональном УМВД.(VK "Подслушано автомобилистов | Владимир", "Инцидент Владимир", "PRO Транспорт")