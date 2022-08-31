Обороты московских предприятий сферы услуг достигли 5,36 триллиона рублей за январь – июль текущего года. Наибольший прирост выручки наблюдается у досуговых, спортивных, культурных организаций, а также средств массовой информации.

Обороты московских предприятий сферы услуг достигли 5,36 триллиона рублей за январь – июль текущего года. Наибольший прирост выручки наблюдается у досуговых, спортивных, культурных организаций, а также средств массовой информации.Выручка этих организаций составила 132,8 миллиарда рублей – это на 52,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.Хорошие показатели демонстрирует сфера общественного питания. Выручка предприятий выросла до 291,7 миллиарда рублей – на 44,6% по сравнению с показателями 2021 года.Оборот гостиничного бизнеса увеличился на 52,7 миллиарда рублей. Туристические агентства заработали более 353 миллиардов рублей, уточнил заммэра.По сравнению с прошлым годом, когда в Москве действовали антиковидные ограничения, значительно выросла посещаемость кафе и ресторанов. Количество чеков увеличилось на 53% и достигло 69 миллионов.Число транзакций у туристических агентств также выросло на 53% и составило шесть миллионов. В гостиничном бизнесе количество бронирований увеличилось более чем на треть – до 1,48 миллиона чеков.Ранее Ефимов об увеличении оборотов малого и среднего бизнеса Москвы почти на 35% – до 1,87 триллиона рублей. Лидерами по обороту стали компании в сфере розничной и оптовой торговли, которые заработали за первые шесть месяцев 2022 года 700 миллиардов рублей.