Пять автомобилей попали в аварию на улице Верхняя Дуброва. Авария произошла 31 августа около 7.30 утра. Возле остановки парк “Дружба” столкнулись фура и четыре легковушки. Валерьян

Пять автомобилей попали в аварию на улице Верхняя Дуброва. Авария произошла 31 августа около 7.30 утра. Возле остановки парк “Дружба” столкнулись фура и четыре легковушки. Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД г.Владимира По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, осуществляя маневр перестроения, не убедился в безопасности. В результате совершил столкновение с большегрузным автомобилем. После чего, от удара,