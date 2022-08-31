Торги прошли успешно, еще и средства сэкономили. Речь об электронном аукционе по закупке 5 новых троллейбусов для Владимира. Они приобретаются на средства областной дотации. На сайте

Торги прошли успешно, еще и средства сэкономили. Речь об электронном аукционе по закупке 5 новых троллейбусов для Владимира. Они приобретаются на средства областной дотации. На сайте закупок видно, что заявились на торги 3 участника. Одного из них отклонили из-за несоответствия заявки требованиям. Две другие компании участвовали в электронном аукционе. Победила компания из Вологды. Она заявила,