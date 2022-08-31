Работница владимирского «магазина у дома» получила зарплату с помощью судебных приставов Судебные...

Работница владимирского «магазина у дома» получила зарплату с помощью судебных приставовСудебные приставы Ленинского района Владимира взыскали более 330 тысяч рублей невыплаченной заработной платы в пользу сотрудницы магазина формата самообслуживания. Торговая точка, принадлежащая компании-ритейлеру по продаже алкоголя, где работала женщина, в добровольном порядке не исполнила решение суда.Будучи своевременно ознакомленным с постановлением о возбуждении исполнительного производства руководство общества с ограниченной ответственностью не торопилось оплачивать имеющуюся задолженность.Сотрудник Управления ФССП России по Владимирской области обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, а так же вынес постановление о взыскании исполнительского сбора с компании в размере свыше 23 тысяч рублей.В результате принятых мер долг по заработной плате полностью взыскан. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com