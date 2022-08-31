Безопасность 15 тысячам жителей из 14 многоквартирных домов Владимирской и Ивановской областей обеспечивают сервисы платформы «Ростелеком Ключ». Наиболее популярные в регионах решения ..

Безопасность 15 тысячам жителей из 14 многоквартирных домов Владимирской и Ивановской областей обеспечивают сервисы платформы «Ростелеком Ключ». Наиболее популярные в регионах решения экосистемы – «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение». Так, буквально на днях в доме 8Б на улице Василисина во Владимире было подключено восемь камер. В их объектив попадают придомовая территория, зона парковки, детская площадка.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Наибольшей популярностью сервисы "Ростелеком Ключ” пользуются у жителей областных столиц — Владимира и Иванова. Также умные дома введены в эксплуатацию в крупных районных центрах: Коврове, Муроме и Шуе. Сработало так называемое "сарафанное радио”: люди рассказывали об удобствах сервиса друг другу и коллективно обращались в свои управляющие компании для подключения услуг. Нашу платформу можно интегрировать как на этапе строительства, так и в уже заселенные жилые комплексы. Поэтому мы готовы сотрудничать с застройщиками и управляющими компаниями, совместно создавая комфортные и безопасные дома в двух наших областях».Василий Сипко, житель дома, Василисина,8Б:«Мы испытали работу сервиса "Комплексное видеонаблюдение” в нашей многоэтажке и убедились в его эффективности. Под прицелами камер теперь весь периметр дома и дворовая территория. Доступ к камерам через специальное приложение у управляющей компании. Теперь мы уверены в том, что домовое имущество будет в безопасности. Можно также смотреть за графиком вывоза мусора или работой дворников».«Ростелеком Ключ» включает сервисы «Умный шлагбаум», «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный доступ» и «Умные счетчики».«Комплексное видеонаблюдение» позволяет через мобильное приложение дистанционно контролировать то, что происходит в доме (на лестничных клетках, в холлах и лифтах) и около него (на автостоянке, детских и спортивных площадках). Собственники квартир могут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть интернет. При необходимости жильцы могут получить доступ к видеоархиву через представителей управляющей компании.Получить информацию об услугах «Ростелекома», а также оставить заявку на их подключение можно компании и по телефону 8 800 301 05 50.