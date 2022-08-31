Руководитель известного владимирского проекта Пасхальное дерево Александр Власов стал лауреатом...

Руководитель известного владимирского проекта "Пасхальное дерево" Александр Власов стал лауреатом премии губернатора Владимирской области.Напомним, это акция баскетбольного клуба "Владимирские львицы" прошла весной. "Пасхальное дерево" расцвело в 33-м регионе на смотровой площадке у Успенского собора уже в третий раз. Жителям области дают заготовки десяти тысяч деревянных яиц, они их украшают по своему усмотрению, а затем вешают на дерево. Помимо этого проекта, ещё 9 социально ориентированных НКО отмечены премиями губернатора за лучшую реализацию своих идей. Награждение проходит в пятый раз. В этом году общий премиальный фонд - один миллион рублей.