Прокуратурой Владимирской области выявлен факт коррупции в деятельности ООО «Бюро ритуальных...

Прокуратурой Владимирской области выявлен факт коррупции в деятельности ООО «Бюро ритуальных услуг».Установлено, что фактический руководитель компании в целях увеличения коммерческой прибыли передал лично сотрудникам дежурной части УМВД России по г. Владимиру взятку в сумме не менее 1 млн. рублей за передачу служебной информации о фактах смерти граждан, местах нахождения трупов и контактных данных родственников умерших.По данному факту прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.Решение суда в законную силу не вступило. В целях обеспечения исполнения назначенного наказания мировым судом наложен арест на принадлежащие организации транспортные средства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Ранее приговорами Ленинского районного суда г. Владимира взяткодатель (фактический руководитель фирмы) и взяткополучатели (сотрудники дежурной части УМВД г. Владимира) привлечены к уголовной ответственности.Фото pxfuel.com/