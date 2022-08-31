Главные новости к этому часу:
- Первый урожай.
Для её выращивания необходимы лишь пчёлы....
Главные новости к этому часу:
- Первый урожай.
Для её выращивания необходимы лишь пчёлы. Суздальские аграрии решили заняться гречихой. Что из этого вышло?
- Лучший детский сад.
Сенсорная комната, как способ победить детские страхи. Об уникальной практике лучшего детсада города Владимира.
- Машина Франкенштейна.
И кто во что горазд. Зачем молодые авто-кулибины спиливают крыши и добавляют неожиданные элементы в конструкцию своих машин?