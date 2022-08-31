Главные новости к этому часу: - Первый урожай. Для её выращивания необходимы лишь пчёлы....

Главные новости к этому часу:- Первый урожай.Для её выращивания необходимы лишь пчёлы. Суздальские аграрии решили заняться гречихой. Что из этого вышло?- Лучший детский сад.Сенсорная комната, как способ победить детские страхи. Об уникальной практике лучшего детсада города Владимира.- Машина Франкенштейна.И кто во что горазд. Зачем молодые авто-кулибины спиливают крыши и добавляют неожиданные элементы в конструкцию своих машин?