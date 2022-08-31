Уже совсем скоро Москва отметит 875-летие.

Уже совсем скоро Москва отметит 875-летие.10 и 11 сентября в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий (концерты классической и современной музыки, благотворительные фестивали, спортивные состязания и т. д.). Программа Дня города составлена с учетом мнения жителей города, которые приняли участие в голосовании проекта "Активный гражданин".Мэр Москвы Сергей Собянин в своем сообщил, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы горожане могли отпраздновать День города рядом с домом.19 центральных и окружных площадок станут главными в День города. Так, в парке искусств "Музеон" 10 и 11 сентября пройдет фестиваль, в котором примут участие популярные молодые артисты. А в новом ландшафтном парке на Павелецкой площади, где впервые отметят День города, состоится концерт классической музыки с участием известных оперных артистов и лучших классических коллективов города.30 благотворительных фондов и общественных организаций соберутся на фестивале "Добрая Москва" на Цветном бульваре. Там пройдут творческие мастер-классы и ярмарка товаров, сделанных руками подопечных фондов. Собравшиеся могут посмотреть выступления известных артистов.Популярные исполнители появятся и на концерте на Поклонной горе. На ВДНХ пройдет сразу несколько мероприятий: фестивальуличного творчества "Ярко в парке: путешествие по России", международныйспортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour исветотехническое представление.В Парке Горького пройдет фестиваль "Город неравнодушных", на котором соберутся молодые люди, социально ориентированные НКО, волонтеры и просто активные горожане. В саду "Эрмитаж" москвичей и гостей столицы будут ждать на городском фестивале театров под открытым небом "Театральный марш – 2022".В "Сокольниках" выступят духовые оркестры, кавер-группы, танцевальные коллективы. Там же пройдут постановки иммерсивного театра. В Гончаровском парке состоится шоу барабанщиков, покажут театральные спектакли, а в Петровском парке запланированы концерт симфонического оркестра, специальная театральная постановка и выступления диджея.В акватории Москвы-реки возле Парка Горького пройдут международные соревнования по гребле на байдарках иканоэ "Кубок доброй воли", в центреЦТВС "Москва"– фестиваль технических видов спорта. а в олимпийском комплексе "Лужники" – выставка "Спорт Экспо".