На 30 июня исполнение мероприятий 16 региональных проектов осуществлялось с отклонениями от запланированных сроков.

Счетная палата Владимирской области заявила о рисках неисполнения ряда нацпроектов. К такому выводу ревизоры пришли после анализа исполнения бюджета за первое полугодие. Среди причин - срыв торгов, недобросовестные подрядчики и ошибки проектных документациях.На 30 июня исполнение мероприятий 16 региональных проектов осуществлялось с отклонениями от запланированных сроков. Кассовое исполнение по 12 программам производилось на низком уровне.Опасение аудиторов вызывают следующие направления:Что касается самого бюджета, то он исполнен с профицитом в 540 млн рублей. При этом сбор налога на прибыль упал на 16,7%, но рост поступлений по НДФЛ компенсировал сокращение доходов. Наиболее низкий процент исполнения бюджета в сфере ЖКХ, культуре и экологии. Интересно, что индекс промышленного производства, в сравнении с 2021 годом, составил почти 107%. Среднероссийский показатель едва превышает 98%.