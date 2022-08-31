Судьбы наследников артиста сложились по-разному.

Судьбы наследников артиста сложились по-разному.Знаменитый актер Василий Лановой был женат трижды. Он долго мечтал о детях, но смог стать отцом лишь в последнем браке. Супруга Ирина подарила актеру двоих сыновей, в которых он не чаял души. К сожалению, судьба младшего наследника Василия Семеновича сложилась трагически. Сергей Лановой скончался, когда ему было всего 37 лет.Василий Лановой никогда не страдал от недостатка внимания противоположного пола. В первый раз артист женился еще в студенческие годы. Его избранницей стала сокурсница по Щукинскому училищу Татьяна Самойлова. В браке актриса забеременела, но не решилась рожать и сделала аборт втайне от мужа. Лановой не смог простить супруге этот поступок, вскоре они расстались.Второй избранницей Василия Ланового стала актриса Тамара Зяблова. Супруги 10 лет мечтали о детях, а когда долгожданная беременность наконец наступила, были на седьмом небе от счастья. Увы, семейную идиллию оборвала трагедия. Находясь на восьмом месяце беременности, Тамара погибла в автокатастрофе.Справиться с горем артисту помогла третья жена Ирина Купченко. Супруги прожили вместе почти 50 лет и дважды стали родителями. В 1973-м у пары родился первенец Александр, а спустя три года – Сергей. Во вторую беременность Ирина вынашивала двоих малышей, но один из них не выжил.Лановой и Купченко души не чаяли в наследниках и не хотели, чтобы те связывали жизнь с актерской профессией. К счастью родителей, Александр и Сергей не тянулись к сцене. Старший наследник актерской пары получил диплом историка, а младший окончил экономический факультет. Несмотря на то, что братья росли вместе, их судьбы сложились совершенно по-разному.Сергей работал в Министерстве финансов, но в один момент его карьера пошла под откос. Поговаривали, что у молодого человека начались проблемы с алкоголем. Избавиться от пагубного пристрастия ему помогла избранница – психолог Ольга Коротина. Благодаря возлюбленной сын артиста встал на путь исправления, но счастье оказалось недолгим.В 2013 году Сергей скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 37 лет. Незадолго до трагедии выяснилось, что у сына актера есть внебрачная дочь Анна. Когда наследника не стало, Василий Лановой и его супруга продолжили заботиться о внучке.Старший сын Василия Семеновича долгие годы был погружен в науку и не спешил обзаводиться семьей. К счастью, несколько лет назад ему удалось наладить личную жизнь. В 45 лет Александр женился на библиотекарше Ирине, которая младше его на 18 лет. Влюбленные познакомились в Ленинской библиотеке.