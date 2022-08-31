Ограничения введут из-за реконструкции теплосетей на улице Казарменной.

Жителям 34 домов на сутки отключат горячую воду во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс».Ограничения введут из-за реконструкции теплосетей на улице Казарменной. У дома №6 коммунальщики будут устанавливать заглушки и проводить врезку временного шунтирующего трубопровода. Воды не будет с 6 утра 1 сентября до 8 утра 2 сентября.Полный перечень адресов:- ул. 9 Января, 1, 1а, 2, 3, 4а, 7;- ул. Казарменная, 5, 5а, 9, 9а;- ул. МОПРа, 12, 12а, 13, 15;- ул. Ломоносова, 1;- ул. Пичугина, 11а, 11-б, 13;- ул. Ново-Ямская, 2, 2а, 4, 6;- Ново-Ямской переулок, 2а, 4, 4-б, 6а, 8;- пр-т Ленина, 20, 20а, 22, 32а, 42, 44;- ул. Мусорского, 1.После завершения работ восстановлением подачи ресурса займутся «управляшки».