Ограничения введут из-за реконструкции теплосетей на улице Казарменной.
Жителям 34 домов на сутки отключат горячую воду во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс».
Ограничения введут из-за реконструкции теплосетей на улице Казарменной. У дома №6 коммунальщики будут устанавливать заглушки и проводить врезку временного шунтирующего трубопровода. Воды не будет с 6 утра 1 сентября до 8 утра 2 сентября.
Полный перечень адресов:
- ул. 9 Января, 1, 1а, 2, 3, 4а, 7;
- ул. Казарменная, 5, 5а, 9, 9а;
- ул. МОПРа, 12, 12а, 13, 15;
- ул. Ломоносова, 1;
- ул. Пичугина, 11а, 11-б, 13;
- ул. Ново-Ямская, 2, 2а, 4, 6;
- Ново-Ямской переулок, 2а, 4, 4-б, 6а, 8;
- пр-т Ленина, 20, 20а, 22, 32а, 42, 44;
- ул. Мусорского, 1.
После завершения работ восстановлением подачи ресурса займутся «управляшки».