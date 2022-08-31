Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан...

Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.Установлено, что осенью 2021 года молодой человек, испытывая материальные трудности, в сети Интернет вступил с неустановленным следствием лицом в сговор о сбыте метилэфедрона и героина. Поставщик в тайниках оставлял наркотики крупными партиями, а осуждённый забирал «закладки», расфасовывал на разовые дозы, которые размещал в г. Александрове, сообщая координаты подельнику.Конспирация была отточена до мелочей, однако при перемещении очередной партии наркотиков общей массой свыше 400 граммов злоумышленник был задержан сотрудниками отделения наркоконтроля ОМВД России по Александровскому району.Вину в совершённом преступлении мужчина признал.Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com