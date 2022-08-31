Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан...
Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Установлено, что осенью 2021 года молодой человек, испытывая материальные трудности, в сети Интернет вступил с неустановленным следствием лицом в сговор о сбыте метилэфедрона и героина. Поставщик в тайниках оставлял наркотики крупными партиями, а осуждённый забирал «закладки», расфасовывал на разовые дозы, которые размещал в г. Александрове, сообщая координаты подельнику.
Конспирация была отточена до мелочей, однако при перемещении очередной партии наркотиков общей массой свыше 400 граммов злоумышленник был задержан сотрудниками отделения наркоконтроля ОМВД России по Александровскому району.
Вину в совершённом преступлении мужчина признал.
Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: pxfuel.com