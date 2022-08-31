С мужчины взыскали 25 тысяч рублей.

Сотрудника Александровской районной больницы признали виновным в деле о падении ледяной глыбы на автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.Подсудимый, являясь должностным лицом, не исполнил свои обязанности, связанные с организацией работы по обслуживанию зданий и благоустройству. Мужчина не удостоверился в том, что на крыше акушерского корпуса больницы почищен снег. В результате 1 февраля на припаркованную у здания машину рухнула глыба льда. В это время в салоне находился водитель, который получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.Владелец авто подал на учреждение в суд, который взыскал с ответчика 25 тысяч рублей.«При назначении наказания учтены: признание вины, раскаяние, наличие малолетнего ребёнка и содержание 18-летней дочери - студентки ВУЗа, принесение извинений потерпевшему, добровольное возмещение ущерба и морального вреда», - резюмировали в Александровском городском суде.