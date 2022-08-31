Ответчик в суд не явился. Судья счёл притязания граждан на угодья обоснованными и удовлетворил иск в части признания за ними права собственности.

В Камешковском районе 24 бывших рабочих «Электроприбора» отсудили садовые участки. Суд вынес заочное решение, которое вступило в силу 23 августа.Осенью 1984 года заводу передали почти 60 га земли для организации коллективного садоводства. В 1996 году утвержден план границ участка для создания СНТ площадью 42,379 га. Товарищество ликвидировано в январе 2009 года. Однако при его упразднении бывшие члены сохранили права на выделенные наделы. В настоящее время истцы входят в товарищество собственников недвижимости. Принадлежность им спорных территорий подтверждается членскими книжками.«Истцы полагали, что соблюдены все условия, предусмотренные п. 2.7 ст. 3 № 137-ФЗ, для приобретения земельных участков в собственность», - уточнили в Камешковском районном суде.Ответчик в суд не явился. Судья счёл притязания граждан на угодья обоснованными и удовлетворил иск в части признания за ними права собственности.