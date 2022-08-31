Благодаря национальному проекту «Культурная среда» в здании филиала библиотеки не просто сделан...

Благодаря национальному проекту «Культурная среда» в здании филиала библиотеки не просто сделан дизайнерский ремонт и полностью заменена мебель, но и появились новые книги - 700 наименований - классика и произведения современных авторов.Здесь установлено компьютерное и интерактивное оборудование, приобретено программное обеспечение и навигация. В библиотеках нового типа есть Интернет, предусмотрен доступ к информационным ресурсам страны, средствам периодической печати. Можно подключиться к системе «Национальная электронная библиотека» с большой базой книг. Это очень важно, особенно для студентов, школьников, людей, которые занимаются наукой, сообщает Муром24.Фото Муром24.