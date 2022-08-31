В Коврове на территории музея этнографии прошло чествование супружеских пар, которые в этом году...

В Коврове на территории музея этнографии прошло чествование супружеских пар, которые в этом году отметили 50-летие и 60-летие совместной жизни. «Золотых» и «бриллиантовых» новобрачных поздравили первые лица города, представители духовенства и, конечно, близкие друзья и родственники.Чествование прошло под открытым небом, на внутреннем дворике музея.От администрации Коврова были преподнесены подарки: цветы, сувениры, чайные сервизы. И от администрации Владимирской области – денежная премия. Закончилось мероприятие фуршетом в беседке, сообщает издание «Город Ковров».Фото: gorodkovrov.ru/