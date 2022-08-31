Чествование пар состоялось на территории музея этнографии.

В Коврове отметили семь золотых и одну бриллиантовую свадьбу. Чествование пар состоялось на территории музея этнографии.Как рассказали коллеги из издания , памятной датой ковровчан поздравили депутаты и представители горадминистрации. Власти вручили юбилярам подарки.Примечательно, что большинство семей - бывшие рабочие КЭМЗа, которые дружат ещё с юности:Добавим, что во время торжественного мероприятия местный хореографический коллектив подарил гостям праздника свой танец. Также для участников организовали небольшой фуршет.