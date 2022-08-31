Во Владимире 34 дома Ленинского района останутся без воды с 1 по 2 сентября из-за реконструкции теплосетей на улице Казарменной, сообщили в городском филиале «Т Плюс». У дома №9 по улице

Во Владимире 34 дома Ленинского района останутся без воды с 1 по 2 сентября из-за реконструкции теплосетей на улице Казарменной, сообщили в городском филиале «Т Плюс». У дома №9 по улице Казарменной будут устанавливать заглушки и врезать шунтирующий трубопровод. На время проведения работ (с 6.00 1 сентября до 8.00 2 сентября) жители домов на девяти