Во время подключения резервного трубопровода на ул. Казарменной, д.9, во Владимире будет...

Во время подключения резервного трубопровода на ул. Казарменной, д.9, во Владимире будет приостановлена подача горячей воды.Владимирский филиал «Т Плюс» продолжает реконструкцию тепловых сетей. С 1 по 2 сентября на участке теплосети 2 очереди в районе в районе ул. Казарменной, д.9, будет проводится установка заглушек и врезка временного шунтирующего трубопровода.Для выполнения работ в период с 6 утра 1 сентября 2022 г. до 8 утра 2 сентября будет приостановлена поставка тепловой энергии жителям Ленинского района по следующим адресам:Список домов, где отключат воду:-Улица 9 Января - 1, 1а, 2, 3, 4а, 7;-Казарменная улица - 5, 5а, 9, 9а;-Улица МОПРа - 12, 12а, 13, 15;-Улица Ломоносова - 1;-Улица Пичугина - 11а, 11б, 13;-Улица Ново-Ямская - 2, 2а, 4, 6;-Ново-Ямской переулок - 2а, 4, 4б, 6а, 8;-Проспект Ленина - 20, 20а, 22, 32а, 42, 44;-Улица Мусоргского - 1.Начиная с 06:00 02.09.2022 г. по окончании работ на оборудовании тепловых сетей, восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании, рассказали во владимирском филиале Т-Плюс.Фото: Pexels.com