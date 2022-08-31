Прогнозируется возникновение очагов природных возгораний, переходов огня на частные дома и хозпостройки, отключение света.

Во Владимирской области 1-3 сентября сохранится пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Об этом предупреждает Управление гражданской защиты Владимира со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Прогнозируется возникновение очагов природных возгораний, переходов огня на частные дома и хозпостройки, отключение света.Владимирцев просят быть осторожными с огнём, не разводить костры в лесу и на торфяниках. При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 01, 101, 8 (4922) 45-90-02, 45-90-06, 8(4922) 53-11-48, 05.