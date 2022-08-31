Самое красивое путешествие последних дней лета. Поучаствовать могли все желающие, главным...

Самое красивое путешествие последних дней лета.Поучаствовать могли все желающие, главным условием было - наличие своей или арендованной доски. И не забыть про лиш — страховочный шнур, который крепится к ноге (он нужен для того, чтобы в случае падения не потерять сапборд). Некоторые сапбордисты предпочли плыть по Каменке в оригинальных костюмах. А дальше природа и погода сделала всё за участников - в объектив квадрокоптера попали необыкновенные виды древнего города. И многочисленная карнавальная колонна.