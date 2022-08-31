29 августа 2022 года в возрасте 96 лет ушел из жизни Владимир Николаевич Суздальцев. Ветеран...

29 августа 2022 года в возрасте 96 лет ушел из жизни Владимир Николаевич Суздальцев. Ветеран Великой Отечественной войны, почётный ветеран владимирского завода «Электроприбор», которому он отдал 40 лет жизни.Родившись в марте 1926 года, Владимир Николаевич стал очевидцем жестоких тридцатых годов, участником Великой Отечественной войны, свидетелем периода послевоенного восстановления страны.Всю свою жизнь Владимир Николаевич отдал своим родным, друзьям, коллегам по работе, своей родине - Владимирскому краю, городу, с которым носил общее имя.Более сорока лет Владимир Николаевич проработал на Владимирском заводе "Электроприбор". В лучшие, золотые годы предприятия был на ответственном участке - занимался организацией подготовки квалифицированных кадров для завода. Являлся разработчиком системы подготовки производственных кадров с привлечением образовательных учреждений города. Преподавал в машиностроительном техникуме города Владимира, консультировал и рецензировал дипломные работы в ряде других образовательных учреждений. Был до самого последнего дня жизнерадостным, активным и общественно значимым человеком.Владимир Николаевич регулярно публиковал свои статьи во владимирских печатных изданиях. Осталось более трёх сотен статей с рассказами о своих современниках, о себе. Писал проникновенные стихи. Вырастил двоих детей.Редакция ГТРК «Владимир» выражает соболезнования родным и близким Владимира Николаевича Суздальцева. Прощание с ним состоится 31 августа в 12.00 на улице Вокзальной, 47.