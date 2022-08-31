Он идет со стороны Южского района Ивановской области. Там охвачено огнём около двадцати...

Он идет со стороны Южского района Ивановской области. Там охвачено огнём около двадцати гектаров.(Сотрудники лесничеств и местные коммунальщики ведут опашку территорий. На сильный смог жалуются и жители Мурома - горят леса в Нижегородской области. При этом непосредственно на территории самого тридцать третьего региона ситуация пока спокойная. Согласно сводке областного департамента лесного хозяйства, за сутки в лесах зафиксировано три пожара на площади четыре гектара. Их удалось потушить. Всего на территории региона с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 возгорания.