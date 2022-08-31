В Юрьев-Польском полицейские изъяли у местного жителя поддельное водительское удостоверение В июле...

В Юрьев-Польском полицейские изъяли у местного жителя поддельное водительское удостоверениеВ июле этого года инспекторами ГИБДД по Юрьев–Польскому району был остановлен автомобиль под управлением 20-летнего местного жителя. Полицейские проверили предъявленное молодым человеком водительское удостоверение. Выяснилось, что документ с таким номером принадлежит совсем другому человеку.Удостоверение было изъято и направлено на экспертизу, по результатам которой документ был признан поддельным.Местный житель признался, что водительское удостоверение приобрел в Интернете.В отношении водителя возбуждено уголовное дело по обвинению в использовании поддельных документов, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com