Молодому человеку грозит реальный срок.

В Юрьев-Польском задержали 20-летнего водителя с поддельными правами. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Инспекторы ГИБДД остановили молодого человека для проверки документов. Водительское удостоверение пробили по базе. Оказалось, что оно фальшивое. Права с таким номером принадлежали совершенно другому автомобилисту.Экспертиза подтвердила подделку документа. Юноша признался, что купил его через интернет. На парня завели уголовное дело.Теперь фигуранту грозит реальный срок. Любишь кататься, люби и телогрейку на зоне носить.