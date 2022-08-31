Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Водный кризис Из судоходной в пешеходную. Из-за жаркого...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Водный кризисИз судоходной в пешеходную. Из-за жаркого лета обмелела главная речная артерия области.- Лучший детский садСенсорная комната как способ победить детские страхи. Об уникальной практике лучшего детсада города Владимира.- Автобунтари и их детищаИ чем диковиннее, тем лучше. Зачем молодые автолюбители вносят спорные изменения в конструкцию своих авто?