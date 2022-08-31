Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Водный кризис
Из судоходной в пешеходную. Из-за жаркого...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Водный кризис
Из судоходной в пешеходную. Из-за жаркого лета обмелела главная речная артерия области.
- Лучший детский сад
Сенсорная комната как способ победить детские страхи. Об уникальной практике лучшего детсада города Владимира.
- Автобунтари и их детища
И чем диковиннее, тем лучше. Зачем молодые автолюбители вносят спорные изменения в конструкцию своих авто?