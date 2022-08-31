«Веселый молочник». «Веселый молочник» Джастас Уолкер - герой , теперь стал звездой совместного проекта KION, Bazelevs и киностудии «СТАЯ.ДОК». Это документальный комедийный сериал «Земля ..

«Веселый молочник».«Веселый молочник» Джастас Уолкер - герой , теперь стал звездой совместного проекта KION, Bazelevs и киностудии «СТАЯ.ДОК». Это документальный комедийный сериал «Земля больших возможностей» из линейки KION Originals. Герой реальный, он живет в Красноярском крае.В сеть вышел трейлер фильма. Продюсерами проекта «Земля больших возможностей» стали Игорь Мишин, Тимур Бекмамбетов, Ангелина Ашман. Премьерный показ фильма состоится в документальном конкурсе 44-го Московского международного кинофестиваля, 6 сентября фильм будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.«Земля больших возможностей» — это живая, динамичная история с чудесным юмором. Трейлер доступен Фермер Джастас Уолкер, главный герой, когда-то вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, а Джастас остался в России. В Такучет к Уолкеру в Россию приехала его американская подруга Ребекка. Позже она стала его женой. Сейчас они вместе воспитывают трех дочерей. Российской аудитории американец из далекой Сибири запомнился как герой . Однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом.За годы фермерства Джастас обустроил в Такучете настоящее хозяйство. «Веселый молочник», воплощающий американскую мечту на русской земле — образ, который не смогли пропустить кинематографисты. Удивительная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране, а личные победы – с достижениями в фермерстве, стала основой документального мини-сериала.Джастас Уолкер, фермер, главный герой проекта: "Проект «Земля больших возможностей» снимали профессионалы, с которыми у меня сложились дружеские отношения. Я рад, что режиссер Андрей Ананин посвятил документальный проект теме взаимоотношения человека и земли. Я не сразу привык к тому, что постоянно нахожусь под наблюдением, мог сказать что-то лишнее, но случайность — это часть жизни, поэтому фильм удался! Думаю, что в России есть негативные стереотипы о жизни фермера, чья рутина состоит только из грязи и тяжелого труда. Есть и другие, светлые стороны — наш фильм их показывает. Также мне кажется, что «Земля больших возможностей» отражает возможный путь России, сельскохозяйственной державы, которая может накормить весь мир».Тимур Бекмамбетов, продюсер фильма: "Еще в эфире нашего шоу DreamApp для молодых талантов было понятно, что "Земля больших возможностей” — это живой проект, который обязательно найдет свою аудиторию. Я рад, что онлайн-кинотеатр KION дал возможность этой удивительной истории увидеть свет и поддержал энтузиазм молодой команды документалистов. А зрителям, думаю, будем интересно посмотреть, что стало с тем самым "веселым молочником” из США, который прославился на всю страну со своим во много пророческим прогнозом после репортажа на федеральном телеканале”Игорь Мишин, генеральный продюсер, генеральный директор МТС Медиа/KION: «До сих пор существует некоторое предубеждение относительно документального кино: многие считают, что неигровые фильмы уступают игровым по уровню эмоционального накала и степени непредсказуемости сюжета. Но этот проект доказывает, что невыдуманные истории реальных людей, экранизированные молодыми амбициозными документалистами, могут с достоинством конкурировать за зрительское внимание, вызывать мощный эмоциональный отклик и иметь такое же интересное драматургическое наполнение, как художественные кинокартины».Андрей Ананин, режиссер проекта: "Проект начался 8 лет назад. В рамках учебы я случайно узнал про Джастаса и его невероятную историю. За несколько дней первой экспедиции мы подружились, и я понял, что здесь есть потенциал для большого кино. Мне очень нравится находить юмор в реальности, делать документальные комедии, а здесь сам главный герой располагал к этому. Надеюсь, что после просмотра нашего сериала зрители вспомнят о своих заветных мечтах и начнут двигаться к ним.”Документальный сериал «Земля больших возможностей» выходит эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 6 сентября.