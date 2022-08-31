Санкции - не помеха для развития предприятий Владимирской области. Это доказывает и опыт мебельной...

Санкции - не помеха для развития предприятий Владимирской области. Это доказывает и опыт мебельной фабрики "Вудкрафт" в Судогодском районе. О бизнесе способном конкурировать с Москвой, в нашем сюжете.За 5 лет работы мебельная фабрика Woodcraft в небольшой деревне Бараки вырвалась в топ-10 производителей мебели в России. Сегодня - это новейшее оборудование и высокопрофессиональные сотрудники с многолетним опытом. Миссия компании "Вудкрафт" амбициозна - создание самого современного производства в стране с высокой степенью автоматизации и цифровизации.Антон Красавин, мастер цеха:- Я работаю на производстве уже 4 года. Прошел путь от упаковщика до мастера. За это время мы полностью обновили штат оборудования. Сейчас производим корпусную мебель и в сентябре ждем три новых станка. Сейчас будет дополнительно открыто более ста вакансий на нашем производстве.Чтобы развиваться, компании приходится не просто соответствовать потребностям рынка, но и опережать и даже формировать их. Новый производственный цех, расположившийся на 6 тысячах квадратных метров, выпускает 50 единиц корпусной мебели в сутки. В конце года показатель планируют умножить на 4. При этом компания в поиске новых помещений для расширения. - миллиард триста тысяч рублей годового оборота в прошлом году, 2 миллиарда сегодня и 3 - в планах на следующий год.Андрей Ишков, гендиректор компании Woodcraft:- Есть большая востребованность на нашу продукцию. Нам уже этих площадей скоро будет не хватать, надеюсь.//Мы расширяемся, мы ищем квалифицированный персонал, мы для этого создаем рабочие места, условия для персонала: это столовая, доставка сотрудников до места работы.//Нам всегда требуются инженера, те, кто разбирается хорошо в дизайне и просто люди с горящими глазами.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Большинство наших компаний, присутствующих на владимирском рынке не свернули инвестиционные программы в 99 процентах случаев. Нашему бизнесу огромное спасибо. Административные барьеры сейчас по-максимуму снимаем, и вот коллеги - хороший пример реализации таких проектов.Кроме того, в 24 году недалеко от Бараков появится съезд с трассы М-12. А это новый виток для развития бизнеса.Любовь Клюквина, Семен Карпов