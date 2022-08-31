Московский Госуниверситет и Владимирская область подписали документ о сотрудничестве в рамках...

Московский Госуниверситет и Владимирская область подписали документ о сотрудничестве в рамках проекта "Вернадский".Он нацелен на создание региональных научно-образовательных консорциумов, а вместе с тем повышение роли университетов в научном и экономическом развитии регионов России. Инициатива поддержана Президентом - Владимиром Путиным. Кстати, Владимирская область символично стала 33-им участником проекта.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сегодня у нас появляется реальная возможность заглянуть в будущее: узнать, какие технологии востребованы, какие образовательные программы в тренде. МГУ – это самое авторитетное научное сообщество России. Взаимодействие ВлГУ с Московским госуниверситетом поможет привлечь в наш регион преподавателей одного из лучших вузов мира – на семинарские, лекционные, лабораторные занятия. Это подтянуло бы не только наших студентов, но и профессорско-преподавательский состав. Возможность поделиться накопленными знаниями, разработать совместные программы для поддержки приоритетных направлений – это важно и своевременно. Каждый регион пытается найти свой путь в современном мире, и этот путь в одиночку сложно пройти. Спасибо за протянутую руку поддержки.Виктор Садовничий, ректор МГУ:- В рамках созданных консорциумов осуществляются уже 300 проектов. Они разные: это и научные работы, и работа со школьниками. Для нашего сегодняшнего гостя – Александра Александровича Авдеева – наша площадка близка: он сам выходец из научного сообщества, окончил «Бауманку», руководил муниципалитетом, а сейчас – целой областью. Рад, что мы вместе.