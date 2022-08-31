Владимирские аптеки и аптечные склады могут воспользоваться комплексом мониторинга климатического режима с помощью IoT-решения «Цельсиум». Новая собственная разработка МТС помогает ..

Владимирские аптеки и аптечные склады могут воспользоваться комплексом мониторинга климатического режима с помощью IoT-решения «Цельсиум». Новая собственная разработка МТС помогает правильно хранить лекарственные препараты, избегать порчи медикаментов и предотвращать убытки. Недавний подобный проект был реализован в «Областном аптечном складе» в Томской области.Датчики устанавливаются в местах хранения лекарственных препаратов, где необходимо поддерживать температурный режим до 25 градусов, а также в холодильных комнатах, где режим хранения должен составлять от 2 до 8 градусов. С помощью датчиков обеспечивается удаленный мониторинг за соблюдением необходимой температуры во всех помещениях.Нестабильная температура и влажность воздуха – это недопустимые показатели для хранения лекарственных препаратов. Суточные колебания относительной влажности в таких помещениях не должны превышать 5%, а колебания температуры – не выходить за рамки разрешенных границ. Устройства и NВ-IоT сеть МТС позволяют осуществлять контроль этих параметров и оперативно оповещать ответственных сотрудников через SMS-сообщение и письмо на электронную почту. Кроме того, все собранные климатические данные накапливаются и хранятся в облаке МТС, поступая туда по сети NB-IoT. Это позволяет сравнивать ключевые показатели температуры и влажности в помещениях и анализировать их в любое время.«Датчики «Цельсиум» изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки. Датчики уже зарекомендовали себя в разных сферах: в Нижнем Новгороде их применяют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара. В Томске с помощью датчика мы помогаем клиентам контролировать правильное хранение лекарств – это наш первый подобный кейс в России», - прокомментировал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.«В ходе испытаний устройства размещались как в разных помещениях, так и единовременно на одном стеллаже. По итогам мы отметили работоспособность и высокую точность измерений, осуществляемых устройствами. Решение может быть рекомендовано для использования в больницах, аптеках и других объектах медицинской сферы», - рассказала директор ОГУП «Областной аптечный склад» Наталья Майер.«Цельсиум» контролирует микроклимат в федеральной сети магазинов российского бренда женской одежды Shatte, который представлен в Костроме, Ярославле, Вологде, Твери, Калининграде, Самаре и еще более десяти городах страны. Датчики сообщают о необходимости настройки кондиционера, что помогает правильно хранить ассортимент одежды, предотвращать убытки и избегать порчи товаров, а также делать микрофклимат комфортным для посетителей.В Нижегородской центральной специальной библиотеке для слепых датчики помогают сохранить более 150 тысяч книг. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях музеев и библиотек, где запрещены работы с образованием пыли. А в Антарктиде «Цельсиум» контролируют микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс.Об устройстве «Цельсиум»Цельсиум - портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, в серверных или музеях.