Школьников региона приглашают помочь сверстникам из Санкт-Петербурга записать книги в аудиоформате....

Школьников региона приглашают помочь сверстникам из Санкт-Петербурга записать книги в аудиоформате. Проект помощи незрячим и слабовидящим детям называется "Вслух".На создание одной страницы тактильной книги уходит примерно 12 часов, и стоят такие издания очень дорого. Идея записывать для подростков литературные новинки в аудиоформате три года назад пришла незрячему участнику конкурса юных чтецов - Фёдору Лысикову. В этом сезоне сделали ставку на книги современных авторов. Первыми на призыв поучаствовать в акции откликнулись петербургские школьники, но текстов оказалось так много, что теперь они будут рады помощи сверстников из других регионов страны. Зарегистрироваться и стать волонтёром проекта можно на сайте vsluh.ru.com.Добавлю, за три года школьники озвучили более ста произведений. Есть даже аудиоспектакли. Послушать их можно абсолютно бесплатно на сайте проекта «Вслух».Фото: pxfuel.com/