Сегодня на XXXIII заседании депутаты Владимирского горсовета приняли решение о присвоении...

Сегодня на XXXIII заседании депутаты Владимирского горсовета приняли решение о присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13» имени Героя Советского Союза Дмитрия Погодина.Напомним, что звание Героя Советского Союза было присвоено Дмитрию Погодину в 1936 году за героизм, проявленный во время гражданской войны в Испании. Дмитрий Дмитриевич также участвовал в освободительном походе в Западную Украину в сентябре 1939 года, а также в советско-финской войне 1939-1940 годов. С первых дней Великой Отечественной войны Дмитрий Погодин сражался с гитлеровцами и погиб смертью храбрых в 1943 году под Харьковом. Погодин похоронен на Князь-Владимирском кладбище, его именем названа одна из улиц областного центра.Первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев отметил, что после присвоения школе № 13 имени Героя, полностью она будет называться муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина».В школе образован музей Боевой славы гвардейской танковой бригады, в котором активисты детского объединения «Сыны Отечества» собрали более 100 экспонатов.Фото: пресс-служба администрации Владимира.