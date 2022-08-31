Представители администрации и горсовета поздравили учителей с началом нового учебного года.

Во владимирской в школе №49 им. М.М. Сперанского 38 педагогов получили государственные и ведомственные награды. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Представители администрации и горсовета поздравили учителей и воспитателей с началом нового учебного года. Власти отметили, что в топ-10 рейтинга лучших школ региона вошли шесть учреждений из Владимира.На торжественном собрании состоялась церемония награждения работников, показавших высокие результаты в профессиональной деятельности и внесших весомый вклад в развитие образования.Добавим, что в номинации «Лучший детский сад» победило ДОУ №101. Учреждение получит 500 тысяч рублей. Второе место и 300 тысяч рублей досталось детскому саду №66. «Бронза» у садов №95 и №109. Они получат по 200 тысяч рублей.