Во Владимире 1 сентября 4 958 бывших дошколят услышат свой первый школьный звонок. Об этом рассказали в мэрии города. В прошлом году было 4 427. 50 школ, среди которых 49 муниципальных и одна

Во Владимире 1 сентября 4 958 бывших дошколят услышат свой первый школьный звонок. Об этом рассказали в мэрии города. В прошлом году было 4 427. 50 школ, среди которых 49 муниципальных и одна негосударственная готовы встречать учеников в День знаний. Всего в этом году в школу отправятся 39 000 школьников. По случаю Дня знаний во