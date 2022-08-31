Встречаются как-то два старых друга, давно не виделись....
Разговорились - один в приподнятом настроении, а другой совсем поникший. Веселый (В) и говорит поникшему (П)
- (В) Ну что, Серега, столько не виделись, как дела?
- (П) Ой, лучше не спрашивай! Совсем плохо! Жену с работы
выгнали, теща в больнице лежит, а я свою новенькую машину
разбил - восстановлению не подлежит........
- (В) Да ты не переживай так, Серега! Жизнь это полоса белая,
полоса черная.... Будет и у тебя белая полоса.
На том и разошлись. Встречаются через некоторое время снова и
(В) спрашивает
- Ну, что, Серега? Как твои дела? Моя теория на счет жизни
оправдалась?
- (П) Ты знаешь, полностью - тот раз был белой полосой!!!!!
еще анекдот!