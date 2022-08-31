Накануне нового учебного года во Владимире чествовали лучших педагогов областного центра. А...

Накануне нового учебного года во Владимире чествовали лучших педагогов областного центра. А победители конкурса на лучший детский сад получили гранты. Репортаж Веры Куликовой.Торжественное собрание к началу учебного года во Владимире началось с поздравлений и вручения наград "Отличник просвещения". Галина Бакай - логопед с 29 летним стажем. Работает с дошколятами.Галина Бакай, учитель-логопед МДОУ №117 г. Владимира:- У нас в садике создана атмосфера такая творческая. Вы знаете я уже не молодой специалист, но уходить пока не собираюсь, потому что очень комфортно работать и хочется идти вперед,и учиться,учиться, учиться.Отдельное внимание в новом учебном году будет уделено безопасности детей. По словам начальника городского управления образования Елены Малик, все учебные заведения имеют контракты с частными охранными предприятиями, оплаченные муниципалитетом.Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира:- У нас все школы обеспечены и кнопками вызовов , и скудами. Вот вы сюда пришли увидели, вот он пост охраны. Он может где-то там не так организован, как в новой школе, потому что старые школы они были не предназначены, но тем не менее система контроля доступа есть в каждой школе. Кнопки тревожные, сигнализация есть в каждой школе.Родителей первоклассников интересует, будет ли в школах продлёнка. Это большая проблема сейчас.Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира:- Мы сегодня ставим задачу и Александр Александрович поставил задачу, чтобы продленки открылись максимально во всех школах. Это легко сделать там, где первая, одна смена. Сложнее сделать там где в школе в 2 смены учатся, но у нас достаточно развита сеть клубов по месту жительства. И здесь мы намерены тесно сотрудничать именно с клубами по месту жительства, если в школе две смены. У нас такая практика была.Что касается оплаты продленки, по федеральному законодательству, она идет за счет родителей. Но по словам чиновников, это небольшая сумма, а для многодетных и малообеспеченных предусмотрены льготы. А пока у родителей, учителей и школьников предпраздничные хлопоты . Впереди - День знаний.Вера Куликова, Егор Герасимов.Вести-Владимир.