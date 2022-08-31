Во Владимире ООО «Бюро ритуальных услуг» оштрафовали на 1 млн рублей за покупку у полицейских данных о недавно умерших жителях города. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 31

Во Владимире ООО «Бюро ритуальных услуг» оштрафовали на 1 млн рублей за покупку у полицейских данных о недавно умерших жителях города. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 31 августа. Руководитель компании передал сотрудникам владимирской дежурной части полиции взятку в 1 млн рублей, за которую те должны были докладывать о «свежих трупах», местах их нахождения