Во Владимире на улице Чайковского днем 31 августа столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся. По словам очевидцев, пострадали три человека, находившиеся в этой машине. По

Во Владимире на улице Чайковского днем 31 августа столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся. По словам очевидцев, пострадали три человека, находившиеся в этой машине. По предварительной информации регионального ГИБДД, водитель BMW, ехавший в сторону площади Победы, врезался в Kia Soul, поворачивающий налево. От удара автомобили вынесло в сторону припаркованных на обочине машин: Skoda и